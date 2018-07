‘Ajax bereikt voor maximaal 21 miljoen akkoord in Manchester’

Daley Blind lijkt op korte termijn terug te keren bij Ajax. De Telegraaf pakt zaterdag uit met het nieuws dat de Amsterdamse club een akkoord heeft weten te bereiken met Manchester United over een terugkeer van de Oranje-international. Met een transfersom die door een aantal bonussen op kan lopen tot 21 miljoen euro, zou Blind ruimschoots de duurste aankoop ooit van de club worden.

Dat record staat nu nog op naam van Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen werd overgenomen van sc Heerenveen. Ajax betaalt met zestien miljoen een basisbedrag voor Blind dat weliswaar lager ligt dan de som die het voor de Serviër op tafel heeft gelegd, maar de vijf miljoen aan mogelijke bonussen zorgen ervoor dat de transfer nog veel duurder uit kan vallen.

Ajax heeft via algemeen directeur Edwin van der Sar geprobeerd om Blind, die nog tot medio volgend jaar vastligt op Old Trafford, waarbij the Red Devils de optie hebben om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen, voor een lagere prijs vast te leggen, maar hier wilde de Engelse grootmacht niet aan. Manchester United heeft Harry Maguire namelijk geïdentificeerd als opvolger van de 54-voudig international en moet Leicester City waarschijnlijk een bedrag dat rond de zestig miljoen euro ligt betalen voor de WK-ganger.

Blind, die vier jaar geleden voor 17,25 miljoen de overstap maakte naar Engeland, is zelf inmiddels ook persoonlijk rond met zijn oude club en zal op korte termijn een vierjarig contract signeren. Juristen van beide partijen werken er hard aan om de laatste puntjes op de i te zetten, waardoor de verdediger annex defensieve middenvelder waarschijnlijk al op korte termijn gepresenteerd kan worden in de Johan Cruijff ArenA.

Blind wordt na Dusan Tadic, voor maximaal 13,7 miljoen overgenomen van Southampton, Zakaria Labyad, voor zes miljoen opgepikt bij FC Utrecht, Perr Schuurs, die voor twee miljoen overkomt van Fortuna Sittard, en Hassane Bandé, voor ruim acht miljoen ingelijfd van KV Mechelen, de vijfde aankoop van Ajax voor het aankomende seizoen. Laatstgenoemde zal zijn debuut voorlopig echter wel moeten uitstellen, aangezien vrijdag bekend werd dat hij zwaar geblesseerd is geraakt tijdens een oefenduel met Anderlecht en minstens tot de winterstop aan de kant zal staan.