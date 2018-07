‘Ik kan niets beloven, maar zoals het er nu voorstaat blijf ik bij Ajax’

Frenkie de Jong werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, maar Marc Overmars houdt vooralsnog de poot stijf. De directeur spelerszaken van Ajax heeft volgens de laatste geruchten aan Eric Abidal, zijn tegenhanger in het Camp Nou, laten weten dat De Jong niet mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en het talent lijkt deze berichten te onderschrijven.

De Jong heeft zelf ook iets meegekregen van de geruchten over interesse van de Spaanse grootmacht: “Dat heb je goed gehoord, ja. Of het klopt? Daarvoor moet je bij Marc Overmars zijn”, reageert hij tegenover AT5. De Jong bevestigt wel dat er concrete interesse voor hem was van andere clubs: “Ja.”

De toekomst van De Jong lijkt op korte termijn dan ook in Amsterdam te liggen: “Dat kan ik niet beloven, maar zoals het er nu voorstaat blijf ik bij Ajax.” De middenvelder ging vrijdagavond met zijn club met 1-3 onderuit tegen Anderlecht en was niet tevreden over zijn eigen optreden: “Ik vond mijzelf wel echt slecht vandaag.”

“Als ik zo speel als vandaag speel ik snel bij een mindere club dan Ajax, denk ik”, ging hij verder met een knipoog. “Maar ik denk wel dat ik dit seizoen bij Ajax blijf.” De Jong vliegt zaterdag met de rest van de selectie naar Engeland, waar Ajax een trainingskamp belegt als voorbereiding op het eerste duel in de voorrondes van de Champions League. Sturm Graz is over twaalf dagen in Amsterdam de eerste tegenstander.