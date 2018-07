El Ghazi krijgt gezelschap van ex-spits van Chelsea: ‘Goals komen dan vanzelf’

Loïc Rémy vervolgt zijn loopbaan bij Lille OSC. De werkgever van Anwar El Ghazi laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten dat de 31-jarige spits een tweejarig contract heeft gesigneerd in Noord-Frankrijk. Rémy komt voor een niet nader genoemd bedrag over van het Spaanse Las Palmas, waar hij afgelopen seizoen onder contract stond.

De 31-voudig Frans international werd de tweede helft van het afgelopen seizoen nog verhuurd aan Getafe en laat Las Palmas nu definitief achter zich. Rémy speelde in het verleden onder meer voor Olympique Lyon, OGC Nice, Olympique Marseille, Newcastle United, Chelsea en Crystal Palace en geeft aan opgetogen te zijn over zijn rentree in de Ligue 1.

“Eerlijk gezegd ga ik niet verbergen hoe blij ik ben met mijn terugkeer naar Frankrijk, in een competitie die ik heb gemist. Ik heb getekend bij Lille, een erg grote Franse club met een sterke geschiedenis in de Ligue 1. Ik ben erg blij en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik hou van de boodschap van deze club, het project. Ik ben hier echt om het team te helpen. Op individueel niveau, wil ik er plezier aan beleven en Lille op een waardige manier vertegenwoordigen. Als alles goed gaat komen de goals dan vanzelf”, vertelt hij.