Reis staat open voor terugkeer in Nederland: ‘Er wordt nog onderhandeld’

Als het aan Jonathan Reis ligt, keert hij op korte termijn terug in Nederland. De voormalig spits van onder meer PSV en Vitesse speelt momenteel voor het Japanse Hokkaido Consadole Sapporo, maar staat in de belangstelling van FC Twente. De 29-jarige Braziliaan staat meer dan open voor een dienstverband in Enschede.

“Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid is om terug te keren naar Nederland. FC Twente is nog steeds een geweldige club en ik hoef er geen twee keer over na te denken of ik wel voor FC Twente wil spelen”, zegt Reis in gesprek met Twente Insite. De Braziliaanse spits speelt sinds januari 2016 in de Japanse J-League, nadat hij het Turkse Boluspor had ingeruild voor Hokkaido Consadole Sapporo.

Namens de Japanse club speelde Reis 48 wedstrijden, waarin hij 16 keer wist te scoren. De spits speelde tussen 2007 en 2013 in Nederland voor PSV en Vitesse, maar raakte destijds in opspraak wegens zijn gedrag buiten het veld. Na zijn vertrek uit Arnhem keerde Reis in 2014 terug naar Brazilië, waar hij vervolgens voor Tombense, Campolina FC en Santa Cruz FC speelde.

Reis kent Ted van Leeuwen, technisch directeur bij FC Twente, nog van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse. “Er wordt nog steeds onderhandeld”, benadrukt Reis. FC Twente versterkte zich tot dusver met Tim Hölscher (Esbjerg fB), Matt Smith (Manchester City), Ulrich Bapoh (VfL Bochum) en Wout Brama (Central Coast Mariners).