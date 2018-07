Dortmund laat wereldkampioen naar Engeland vertrekken: ‘Dit lukt niet elke dag’

Huddersfield Town heeft zich vrijdagavond weten te verzekeren van de diensten van Erik Durm, zo maakt de werkgever van Rajiv van La Parra en Terence Kongolo bekend via de officiële kanalen. The Terriers nemen de 26-jarige verdediger voor een niet nader bekendgemaakt bedrag over van Borussia Dortmund en hebben hem een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen, laten signeren.

Door zijn vertrek uit Dortmund komt er voor Durm een einde aan een zesjarig verblijf bij BVB. De vleugelverdediger kwam in 2012 over van FSV Mainz 05 en maakte in augustus 2013 zijn officiële debuut voor de Duitsers. Durm speelde sindsdien een kleine honderd wedstrijden voor de hoofdmacht van die Borussen en was in die duels goed voor twee doelpunten en elf assists.

Huddersfield-trainer David Wagner kent Durm, die deel uitmaakte van de Duitse selectie die vier jaar geleden in Brazilië wereldkampioen werd, nog van hun gezamenlijke tijd bij de beloften van Dortmund: “Het lukt niet iedere dag om een speler met Eriks kwaliteiten naar je club te halen. Hij is een WK-winnaar en hij heeft op het allerhoogste niveau gespeeld, dus is dit een fantastische dag voor Huddersfield Town”, reageert de coach opgetogen. “Ik ken Erik natuurlijk goed en hij heeft alle kwaliteiten in zich om een groot succes te worden. Hij is ook slim en vastberaden. Hij wil graag spelen en dat is altijd goed voor een trainer.”

“Hij heeft het afgelopen jaar veel pech gehad met blessures, maar hij trainde aan het einde van het seizoen weer mee met Dortmund en is met vlag en wimpel geslaagd voor onze medische keuring. Dat komt voor mij niet als een verrassing: bij Dortmund was hij altijd een van de fitste spelers en hij heeft geweldige fysieke kwaliteiten, een enorm uithoudingsvermogen en snelheid. We zullen in de voorbereiding hoe dan ook goed op de werkdruk letten om hem te helpen weer op het niveau terug te keren dat hij kan halen.”