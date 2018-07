Betis haalt gewilde Portugees binnen en bepaalt afkoopclausule op 120 miljoen

Real Betis heeft zich versterkt met William Carvalho, zo maakt de Spaanse club via zijn officiële kanalen bekend. De Portugees international komt over van Sporting Portugal en tekent in Sevilla een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt. De 26-jarige middenvelder heeft bij Real Betis een afkoopclausule van 120 miljoen euro gekregen.

Carvalho bereikte donderdag een persoonlijk akkoord met Real Betis, waarna de transfer snel werd afgerond. Komende dinsdag zal de Portugees gepresenteerd worden aan het publiek van de Spaanse club. Nadat hooligans de spelers van Sporting enkele weken geleden aanvielen op het trainingscomplex, had Carvalho zijn zinnen gezet op een transfer. Het contract van de middenvelder in Lissabon werd niet verscheurd.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 13 Jul 2018 om 12:35 (PDT)

Desondanks zijn Real Betis en Sporting het eens geworden over een onbekende transfersom. Eerder liet ook Rui Patrício Sporting achter zich voor Wolverhampton Wanderers, dat hem transfervrij dacht over te nemen. Via de FIFA wil de Portugese topclub nu alsnog een transfersom van 58 miljoen euro ontvangen voor de sluitpost. Overigens zouden meer spelers, waaronder Bas Dost, graag willen vertrekken bij Sporting.

Carvalho werd opgeleid door Sporting en werd twee keer verhuurd: aan CD Fátima en Cercle Brugge. De 47-voudig Portugees international had nog een contract tot medio 2020, maar stond in de belangstelling van verschillende clubs. Onder meer Wolverhampton Wanderers, Villarreal, West Ham United en AS Monaco hadden Carvalho op de korrel, maar Real Betis gaat nu dus aan de haal met de middenvelder.