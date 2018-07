Teleurstellend Ajax incasseert wondergoal in Olympisch Stadion

Ajax is er, nadat de reserves van de Amsterdammers eerder op de vrijdag met 3-5 verloren van de B-keus van Anderlecht, vrijdagavond met de hoofdmacht ook niet in geslaagd om een overwinning te boeken. In het Olympisch Stadion in Amsterdam was de Belgische bezoeker ondanks een treffer van David Neres met 1-3 te sterk voor de Eredivisioninst, waarbij Ivan Santini met een heerlijke goal in de tweede helft vooral bewondering oogstte. Ajax vertrekt zaterdag op trainingskamp naar Engeland als laatste voorbereiding op het duel in de voorrondes van de Champions League tegen Sturm Graz dat over twaalf dagen op het programma staat.

Ajax begon zonder de licht geblesseerde Matthijs de Ligt, maar met de teruggekeerde WK-gangers Kasper Dolberg en Hakim Ziyech in de basis aan het duel met de Belgische topclub en had in de openingsfase het merendeel van het balbezit. Op een aardige kans voor Dolberg na leidde dit echter nauwelijks tot gevaar en het waren de Belgen die via de counter op voorsprong kwamen. André Onana kon een eerste inzet van Landry Dimata nog net pareren, maar moest toekijken hoe Santini in de rebound wel raak schoot.

Ajax ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en kreeg die bijna via Ziyech. Een schot van de middenvelder werd echter gekeerd door Thomas Didillon, die even later wel moest capituleren. Neres ontving de bal namelijk na een aanval over een aantal schijven op het randje van buitenspel en schoot beheerst raak. Daar bleef het ondanks een goede mogelijkheid voor Dimata op slag van rust bij, aangezien de spits na een snelle uitbraak naast het doel van Onana vuurde.

In de tweede helft bracht Erik ten Hag Luis Orejuela, Frenkie de Jong en Siem de Jong in het veld voor Noussair Mazraoui, Donny van de Beek en Ziyech. De wissels slaagden er niet in om het tij te doen keren, aangezien Anderlecht de gevaarlijkste ploeg bleef en een dik halfuur voor tijd van elf meter mocht aanleggen na een overtreding van de ingevallen Orejuela. Onana dook in de goede hoek bij de strafschop van Dimata, maar slaagde er niet meer in om een hand achter de bal te krijgen.

Een paar minuten later ging het van kwaad tot erger voor de ploeg van Ten Hag, aangezien de Belgen via een fraaie treffer van Santini nog verder uitliepen. De Kroatische spits werd met een voorzet vanaf links bediend, waarna hij knap achter zijn standbeen langs afrondde. In de absolute slotfase kwam Ajax via de in de ploeg gekomen Klaas-Jan Huntelaar nog tot een kans, maar de spits schoot hard naast de goal.