Real Madrid komt na geruchten met tweede officiële verklaring over Neymar

Real Madrid nam dinsdag afscheid van Cristiano Ronaldo en zou daarna volgens aanhoudende geruchten meteen doorgeschakeld zijn naar het benaderen van Neymar. Een afgezant van de Koninklijke vloog afgelopen week volgens berichten in de Spaanse media naar Brazilië om de aanvaller van Paris Saint-Germain te polsen hoe hij tegenover een transfer naar het Santiago Bernabéu aankeek. Real laat vrijdagavond in duidelijke bewoordingen echter weten dat hier niets van waar is.

“Gezien de constante geruchten die Neymar aan onze club linken, wil Real Madrid duidelijk maken dat er geen plannen zijn om een bod te doen op de speler”, leest een verklaring die de Champions League-winnaar via de officiële kanalen naar buiten brengt. “De relatie tussen deze twee clubs is buitengewoon, waardoor, als Real Madrid op een gegeven moment toch zou overwegen een speler van PSG aan te trekken, het eerst contact op zou nemen met zijn club.”

Het statement van Real Madrid is al de tweede verklaring die de club deze maand over Neymar heeft doen uitgaan, aangezien de Madrilenen tien dagen geleden met een officiële ontkenning kwam toen er in de geruchtenmolen werd gesproken over een bod van 310 miljoen euro op de Braziliaans international. De ploeg van de nieuwe trainer Julen Lopetegui liet destijds ook duidelijk zijn ongenoegen blijken over de berichten in Spanje.

Neymar wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en die geruchten hebben sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo alleen maar aan kracht gewonnen. Naast de dribbelaar zou ook zijn jonge ploeggenoot Kylian Mbappé in beeld zijn bij de Spaanse grootmacht, terwijl Eden Hazard van Chelsea wordt genoemd als andere kandidaat. De interesse in Mbappé werd eerder deze maand overigens ook via een officiële verklaring ontkend.