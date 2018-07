‘Cocu troeft clubs uit binnen- en buitenland af en haalt Kadioglu naar Turkije’

Ferdi Kadioglu staat op het punt om NEC te verruilen voor Fenerbahçe, zo weten onder meer Fanatik en CNN Türk te melden. Verschillende Turkse media publiceren foto’s van de achttienjarige aanvallende middenvelder op het vliegveld van Istanbul. Kadioglu is volgens de berichten in Turkije om zijn transfer naar Fener af te ronden.

Bij Fenerbahçe komt Kadioglu samen te werken met Phillip Cocu, die onlangs aan de slag ging in Turkije. De aanvallende middenvelder komt over van NEC, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021. Afgelopen week liet Remco Oversier, technisch directeur in Nijmegen, al doorschemeren dat clubs uit binnen- en buitenland interesse hadden in Kadioglu. “Er zijn veel clubs met belangstelling, dus het zou in één keer snel kunnen gaan.”

Fenerbahçe lijkt nu aan de haal te gaan met Kadioglu. Het is niet voor het eerst dat de jeugdinternational gelinkt wordt aan een transfer naar Turkije, aangezien hij eerder in verband werd gebracht met een overstap naar Besiktas. Eerder deze maand doken de eerste berichten op over een eventuele overstap naar Fenerbahçe. Fener lijkt er nu snel te zijn uitgekomen met NEC, waardoor de transfer in de komende dagen afgerond moet worden.

Eerder deze zomer nam NEC ook al afscheid van onder meer Arnaut Groeneveld (Club Brugge), Stefan Mauk (Brisbane Roar), Wojciech Golla (Slask Wroclaw) en Janio Bikel (CSKA Sofia). Voor Fenerbahçe zou Kadioglu de derde zomerse versterking zijn, nadat eerder Berke Özer en Baris Alici werden overgenomen van Altinordu.