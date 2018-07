‘Ik maak er vaak grappen over, Modric is zelfs een grotere Barça-fan dan ik’

Kroatië was woensdag door een doelpunt van Mario Mandzukic in de verlenging te sterk voor Engeland, waardoor het land zich op mag gaan maken voor zijn eerste WK-finale ooit. De weg van de Kroaten naar de eindstrijd van het toernooi in Rusland was zwaar, aangezien de manschappen van bondscoach Zlatko Dalic verlengingen speelde in hun laatste drie duels. Ivan Rakitic is echter niet bang dat dit zijn ploeg zal gaan opbreken tegen Frankrijk.

“Er zal een overschot aan kracht en energie zijn, wees daar maar niet bang voor. Dit is niet alleen voor ons een historische wedstrijd, dat is het voor de spelers, maar ook voor alle Kroaten. Er zullen 4,5 miljoen (het aantal inwoners van Kroatië, red.) spelers op het veld staan. We zullen elkaar dragen, we zullen die energie hebben. We willen het veld met opgeheven hoofd kunnen verlaten en we willen kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben”, vertelde hij tijdens een persconferentie.

De dertigjarige Rakitic won onder meer een aantal Spaanse landtitels en de Champions League met Barcelona, terwijl hij eerder met Sevilla de Europa League op zijn naam wist te schrijven. Wat betreft de middenvelder is zijn carrière in het geval van een wereldtitel echter ‘af’: “Ik zou al mijn prijzen ervoor inruilen. Ik zou mijn voetbalschoenen zelfs aan de wilgen hangen als dat is wat ervoor nodig is. Ik zou elke prijs betalen om mijn land succes te bezorgen. Individuen maken nu niet uit, het gaat om ons allemaal.”

Rakitic speelt bij Kroatië op het middenveld samen met Luka Modric, normaal gesproken speler van Real Madrid, de aartsrivaal van zijn club Barcelona. Modric was in zijn jonge jaren echter groot fan van de Catalaanse club: “Ik maak er vaak grappen over en zeg hem dan dat hij niet boos moet worden, want hij is zelfs een grotere culé (Barcelona-fan, red.) dan ik. Toen we jonger waren hadden we allemaal een favoriete club en het is geen geheim dat Modric van het bordeauxrood en blauw hield”, legt Rakitic uit.

“Maar vandaag de dag kan ik, doordat hij zo’n professional is, zegen dat we hem ‘kwijtgeraakt’ zijn. Hij is nu honderd procent Madridista. Soms als we tegen elkaar spelen maak ik een grap als we na de wedstrijd van shirt ruilen. ‘Hier heb je het shirt dat je eigenlijk echt mee naar huis wilde nemen’, zeg ik dan. Het is jammer dat hij niet in het Camp Nou is geëindigd, maar het is ook een eer om tegen hem te spelen in LaLiga of in de Champions League. Het is bijzonder dat Kroatië van zijn klasse kan genieten.”