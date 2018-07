Ajax moet miljoenenaankoop zeker tot winterstop missen

Ajax verzekerde zich in de winterstop voor ruim acht miljoen euro voor Hassane Bandé, die zich onlangs in de voorbereiding op het aankomende seizoen aansloot bij zijn nieuwe werkgever. Het zal echter even duren voordat de van KV Mechelen overgenomen aanvaller zijn debuut kan gaan maken voor de Amsterdammers, aangezien zij vrijdagavond via de officiële kanalen communiceren dat Bandé lange tijd aan de kant zal staan.

De Burkinees nam vrijdagmiddag met andere reserves deel aan een oefenwedstrijd tegen de reserves van Anderlecht, vanavond de oefentegenstander van Ajax in het Olympisch Stadion. Bandé haalde het einde van dat duel niet en moest na een stevige tackle met een brancard naar de kant. Nader onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de aanvaller flinke schade aan zijn linkerbeen heeft opgelopen.

De club laat weten dat Bandé in ieder geval zijn kuitbeen heeft gebroken en de binnenband van zijn enkel heeft gescheurd. De negentienjarige dribbelaar gaat spoedig onder het mes en de verwachting is dat hij voor de winterstop in ieder geval niet in actie zal komen voor zijn nieuwe club. De aanvaller kwam tot nu toe in zes oefenduels in actie en wist daarin eenmaal het net te vinden.

Naast Bandé zit overigens ook Matthijs de Ligt in de ziekenboeg. De jonge verdediger is vrijdag niet van de partij tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht doordat hij klachten over heeft gehouden aan een training eerder op de dag. De Ligt reist zaterdag naar verwachting echter wel gewoon mee naar Engeland, waar Ajax aankomende week een trainingskamp belegt.