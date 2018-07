Lovende Gerrard ‘neemt hoed af’: ‘Beter dan wat ik ooit gepresteerd heb’

Engeland presteerde op het WK verrassend goed, maar strandde afgelopen week in de halve finale van het mondiale eindtoernooi. Kroatië was na verlenging met 2-1 te sterk voor the Three Lions. Desondanks is Steven Gerrard trots op de prestatie van de Engelsen, die volgens hem het maximale hebben gepresteerd op het toernooi in Rusland.

“Ik vind het uiteraard jammer voor Gareth (Southgate, red.) en de spelers, omdat dit een unieke kans was om de WK-finale te halen. Maar als je alles 24 uur later reflecteert, kan je alleen maar trots zijn op het team en de staf. Ze hebben het veel beter gedaan dan ik ooit heb gepresteerd op een WK”, zo wordt Gerrard geciteerd door de Daily Mail.

“Het enige dat ik kan doen, is mijn hoed afnemen voor deze prestaties. Ze verdienen een groots onthaal als ze terug naar Engeland komen en ik hoop dat dit de start van iets nog groters is. Ik ben enorm onder de indruk van de prestaties op dit WK”, vervolgt de manager van Rangers FC. Gerrard begon met de Schotse topclub reeds aan het seizoen in de Europa League, waarin werd begonnen met een 2-0 overwinning op FK Shkupi in de eerste voorronde.

“Natuurlijk kwam er een beetje geluk kijken bij de loting, maar we hebben bewezen beter te zijn dan bepaalde landen. Uiteindelijk was Kroatië iets beter, maar ik vind dat we geen kritiek kunnen leveren. Dit was een geweldige prestatie”, besluit Gerrard. Voor Engeland wacht zaterdagmiddag nog de troostfinale, waarin the Three Lions het in Sint-Petersburg opnemen tegen België.