‘PSG vreest voor interesse Real en biedt jaarsalaris van vijftig miljoen’

Real Madrid nam dinsdag afscheid van Cristiano Ronaldo en bij de Koninklijke wordt er achter de schermen inmiddels hard gewerkt aan de komst van een nieuwe superster. Onder meer de namen van Eden Hazard, Kylian Mbappé en Neymar zingen rond in het Santiago Bernabéu, al is het nog maar de vraag hoe haalbaar deze spelers zijn. Paris Saint-Germain lijkt er in ieder geval alles aan te doen om te zorgen dat laatstgenoemde, die volgens de laatste geruchten in Brazilië al is benaderd door een afgezant van de Koninklijke, volgend seizoen niet in het wit zal spelen.

AS meldt vrijdag namelijk dat Neymar, die pas een seizoen actief is in het Parc des Princes, deze zomer een sterk verbeterd contract kan ondertekenen. De 26-jarige Braziliaan maakte vorig jaar zomer voor het recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar les Parisiens en zette destijds tegen een jaarsalaris van 37 miljoen euro zijn handtekening onder een tot medio 2022 doorlopend contract.

PSG is nu volgens de Spaanse sportkrant echter bang dat de dribbelaar zijn zinnen zet op een vertrek naar de aartsrivaal van zijn oude club en hoopt Neymar met een hoger salaris aan boord te kunnen houden. De aanvaller kan, als hij besluit het voorstel van de Fransen te accepteren, een soortgelijk salaris gaan verdienen als Lionel Messi. De Argentijn strijkt momenteel in het Camp Nou jaarlijks een bedrag dat rond de vijftig miljoen euro ligt op.

Naast de voorgestelde salarisverhoging voor Neymar, die doordat hij geen clausule in zijn contract heeft staan niet voor een vooraf afgesproken bedrag mag vertrekken, heeft PSG ook Bruno Mazziotti ingehuurd in een poging om zijn sterspeler tevreden te houden. Deze fysiotherapeut werkte deze zomer bij de Braziliaanse nationale ploeg samen met de aanvaller en stond hem in de afgelopen maanden ook bij toen hij herstelde van zijn voetblessure.