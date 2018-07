Engelsen zullen zich niet sparen: ‘We hebben een kans een medaille te winnen’

Na de uitschakeling in de halve finale van het WK tegen Kroatië (2-1 nederlaag na verlenging) wacht voor Engeland nog de troostfinale. The Three Lions strijden met België om de derde plaats op het toernooi in Rusland. Bondscoach Gareth Southgate is niet van plan om het duel met de Rode Duivels te laten lopen.

“We willen het toernooi goed beëindigen. We hebben een kans een medaille te winnen. Dat is voor ons de Engelse ploeg pas één keer gelukt”, wordt Southgate tijdens de persconferentie geciteerd door verschillende Engelse media. De enige keer dat Engeland bij de beste drie eindigde op een WK, was in 1966. The Three Lions werden destijds wereldkampioen. “Het team zal er niet helemaal hetzelfde uitzien als tegen Kroatië, maar wel zo veel mogelijk.”

“Wij willen positief eindigen. Ik weet niet hoe het bij België zit. Maar zij hebben wel al een topland geklopt en dat willen wij zaterdag doen”, vervolgt de Engelse keuzeheer. “We gaan kijken wie het fysiek nog aankan om voluit te gaan. Het zal niet exact dezelfde ploeg zijn als tegen Kroatië, want we hebben al twee geblesseerden en twee zieken. Maar we willen die medaille.”

“Het was emotioneel gezien een erg zware dag voor ons. We waren twintig minuten af van de finale en in de verlenging nog eens tien minuten af van een strafschoppenserie om de finale te halen. Dat komt hard aan”, blikt Southgate terug op de verloren halve finale tegen Kroatië. De Engelsen kwamen nog wel op voorsprong door een rake vrije trap van Kieran Trippier, maar zagen Ivan Perisic in de reguliere speeltijd gelijkmaken. In de verlenging schoot Mario Mandzukic Kroatië naar de finale van het WK.