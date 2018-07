Wolters verlaat Dundee FC voor contract in Keuken Kampioen Divisie

Randy Wolters keert terug op de Nederlandse velden. De aanvaller heeft Dundee FC verlaten om voor NEC te gaan spelen. Wolters heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, zo maken de Nijmegenaren vrijdagmiddag bekend.

Wolters maakte een jaar geleden de overstap van Go Ahead Eagles naar Dundee, maar kwam daar niet verder dan zestien wedstrijden. Ondanks een contract tot medio 2019, laat de Schotse club hem transfervrij naar NEC vertrekken. Nog deze week sluit Wolters aan bij de selectie van trainer Jack de Gier.

“Met Randy halen we opnieuw een speler binnen die perfect past in onze Bloedkuul”, reageert technisch directeur Remco Oversier. “Randy is een échte explosieve linksbuiten met diepgang en een goede voorzet en beschikt daarnaast over een geweldige mentaliteit. Met zijn ervaring in zowel de Ere- als de Eerste Divisie brengt hij daarnaast meer senioriteit en balans op dat vlak in onze ploeg.”

“Ik ben enorm blij om terug te zijn in Nederland,” aldus Wolters, ex-speler van onder meer ADO Den Haag en VVV-Venlo. “Ik heb N.E.C. altijd al een mooie club gevonden en denk dat ik met mijn manier van spelen iets kan brengen wat men hier graag ziet. Ik kijk er naar uit om wedstrijden te spelen in de Goffert en om er samen met iedereen bij de club twee mooie seizoenen van te maken.”