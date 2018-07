Ayoub baalde van transfervrij vertrek: ‘De club heeft zelf die keuze gemaakt'

Yassin Ayoub verruilde FC Utrecht deze zomer transfervrij voor Feyenoord. De 24-jarige middenvelder was in de Domstad in het bezit van een aflopende verbintenis, waardoor de club niks overhield aan zijn vertrek. “Dat vond ik heel erg”, benadrukt Ayoub in gesprek met Voetbal International.

“Had ik graag anders gezien. Alleen heeft de club wel zelf die keuze gemaakt. In de loop der jaren zijn er meerdere mogelijkheden geweest om mij te verkopen. Alleen de club kwam er steeds niet uit”, zegt de middenvelder. Ayoub stelt dat een winterse transfer voor FC Utrecht onbespreekbaar was. “Het is dus uiteindelijk ook de keuze van de club geweest om niks meer voor mij te ontvangen. Ik heb die opstelling overigens altijd gerespecteerd.”

In een eerder stadium had FC Utrecht Ayoub aan onder meer Bursaspor, Alanyaspor en Galatasaray kunnen verkopen. “Mijn voorkeur had altijd de topdrie in Nederland, maar toen die clubs op dat moment niet kwamen, werd het buitenland ook een optie. Ik was er gewoon aan toe om te gaan”, aldus Ayoub, die ploeggenoten Bart Ramselaar (naar PSV) en Timo Letschert (naar FC Utrecht) ook zag vertrekken. “Voor mezelf voelde het ook als een natuurlijk moment om te gaan.”

Toen Galatasaray twee jaar geleden naar Nederland kwam om te praten over Ayoub, liep hij een liesblessure op en moest hij de door FC Utrecht verloren bekerfinale tegen Feyenoord aan zich voorbij laten gaan. “Vanaf dat moment begon het te spelen in mijn hoofd. Edson Braafheid heeft in die periode echt op me in moeten praten zodat ik rustig bleef”, besluit de aanwinst van Feyenoord.