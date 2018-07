Tottenham en Real horen afkoopclausule van 22 miljoen: ‘Hij is gelukkig hier’

Juan Quintero speelde een uitstekend WK met Colombia, dat in de achtste finale na het nemen van strafschoppen strandde tegen Engeland. De 25-jarige middenvelder zou met zijn spel op het toernooi in Rusland zich in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur. Quintero wordt momenteel door River Plate gehuurd van FC Porto.

De Argentijnse topclub huurt Quintero tot het einde van 2018 van FC Porto en heeft een optie tot koop bedongen. River Plate heeft al laten weten die optie, ter waarde van een kleine vier miljoen euro, over een aantal maanden te gaan lichten. “Hij zei dat hij het naar zijn zin heeft bij River Plate, maar dat hij graag weer in Europa wil spelen in de toekomst. Laten we die uitspraken niet uit zijn verband halen”, zegt Rodolfo D’Onofrio, de voorzitter van River Plate, tegenover het Argentijnse FOX Sports.

“Quintero is gelukkig bij River Plate, vanwege de speelstijl en het feit dat hij zich in de kijker heeft gespeeld bij het Colombiaanse nationale team. Als iemand hem wil hebben, moeten ze aan zijn afkoopclausule van 22 miljoen euro voldoen”, stelt D’Onofrio, die in een eerder stadium al liet weten dat het verhaal over de vermeende interesse van Real Madrid niet klopt. “River heeft over Real niets gehoord van Quintero. We hebben bovendien al bepaald wat er gaat gebeuren.”

Voor het WK ontvingen de Argentijnen een bod van twaalf miljoen euro van het Russiche FK Krasnodar. Ook Atlanta United en Lokomotiv Moskou zouden destijds geïnteresseerd zijn geweest in Quintero, die op het WK voor één doelpunt en twee assists zorgde in vier wedstrijden. De middenvelder speelde eerder in het shirt van Envigado, Atlético Nacional, Pescara, Stade Rennes, Independiente Medellín, FC Porto en nu dus River Plate.