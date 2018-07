Ajacied valt uit en is mogelijk ‘meer dan twee maanden uitgeschakeld’

Hassane Bandé is vrijdagmiddag geblesseerd geraakt tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen RSC Anderlecht (3-5 nederlaag). De aankoop van ruim acht miljoen euro is volgens een aanwezige journalist van Het Nieuwsblad en Het Gazet van Antwerpen mogelijk ‘meer dan twee maanden’ uitgeschakeld.

Op de foto die de journalist op Twitter plaatst is te zien hoe de Ajacied op een brancard ligt. “Brute pech voor Ajax en Bandé. De ex-spits van KV Mechelen blesseerde zich in een oefenpot tegen Anderlecht. Hij is mogelijk meer dan twee maanden out”, schrijft de journalist.

Brute pech voor Ajax en Bandé. De ex-spits van #kvmechelen blesseerde zich in een oefenpot tegen Anderlecht. Hij is mogelijk meer dan 2 maanden out. pic.twitter.com/0pqU4aTvmu — David Van den Broeck (@david_vdb) 13 juli 2018

Ajax en Anderlecht spelen vanavond een oefenwedstrijd tegen elkaar in het Olympisch Stadion. Spelers die niet negentig minuten zouden spelen, kwamen vrijdagmiddag al in actie op De Toekomst. De wedstrijd tussen Ajax en de Belgische topclub start vrijdag om 19.30 uur.

Bandé sloot eind vorig seizoen al aan bij de selectie van Erik ten Hag. “Dat was mijn wens, toen de competitie daar was afgelopen. Toen heb ik gelijk gevraagd om hem zo snel mogelijk naar Amsterdam te laten komen. Hij kan nu al wennen. Binnen Ajax, maar ook binnen Nederland, met de taal. Dat is alleen maar winst richting volgend seizoen”, zei Ten Hag toen.