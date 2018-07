Sporting stapt naar de FIFA en wil 58 miljoen euro van Wolverhampton

Sporting Portugal heeft een klacht ingediend bij de FIFA naar aanleiding van het vertrek van doelman Rui Patrício naar Wolverhampton Wanderers. De keeper vertrok onlangs transfervrij naar de Engelse promovendus, terwijl Sporting recht denkt te hebben op een transfersom van 58,7 miljoen euro. De wereldvoetbalbond onderzoekt of the Wolves nu alsnog een bedrag moeten ophoesten.

In een open brief die in handen is van Record schrijft de club recht te hebben op de hoge transfersom, die de club baseert op de transferwaarde van de doelman. Rui Patrício had bij Sporting nog een contract tot de zomer van 2022. Samen met een aantal andere ploeggenoten liet hij zijn contract echter ontbinden nadat de selectie tijdens een training was aangevallen door een groep van ongeveer vijftig hooligans. Sporting vocht deze beslissing al aan via de rechter en hoopt nu via de FIFA zijn gelijk te halen.

De wereldvoetbalbond spreekt van een ‘contractueel dispuut’ en onthoudt zich van commentaar totdat de zaak is afgerond. “We kunnen bevestigen dat we een klacht hebben ontvangen van Sporting Portugal tegen Wolverhampton Wanderers en de speler (Rui Patrício, red.)”, aldus een woordvoerder tegenover Omnisport. De club uit de Premier League weigert commentaar te geven op de zaak.