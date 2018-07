FIFA buitengewoon lyrisch over ‘beste WK ooit’: ‘VAR schoont het voetbal op’

Het WK in Rusland zit er bijna op. Na de troostfinale tussen België en Engeland op zaterdag en de grote finale tussen Frankrijk en Kroatië op zondag is het toernooi ten einde. Gianni Infantino, president van de FIFA, is lyrisch over de organisatie van het WK en spreekt over het beste mondiale eindtoernooi ooit.

“Een paar jaar geleden zei ik dat dit het beste WK ooit zou worden. Vandaag kan ik dat zeggen met stellige overtuiging. Het is het beste WK ooit”, zegt Infantino op een persconferentie in Moskou, geciteerd door Goal. “98 procent van alle stadions was bezet, meer dan één miljoen fans vanuit het buitenland zijn gekomen en meer dan drie miljard tv-kijkers.”

“Via de kanalen van de FIFA is content wel 11 miljard keer bekeken”, vervolgt Infantino de lofrede. De sportbestuurder wijst ook naar het succes van de VAR, de afwezigheid van dopinggevallen, de weinige rode kaarten, de uitstekende infrastructuur in Rusland en de vele doelpunten die gevallen zijn. “We hebben maar één wedstrijd die in 0-0 eindigde (duel tussen Denemarken en Frankrijk, red.).”

Met name dankzij de VAR is er progressie geboekt, aldus Infantino. “VAR schoont het voetbal op en helpt scheidsrechters de juiste beslissingen te nemen. Van alle checks die zijn uitgevoerd, was 95 procent al goed. En met de VAR is dat aantal gestegen naar 99,32 procent. Het buitenspeldoelpunt is verleden tijd in het voetbal. Althans, met de VAR. Hoe vaak is er wel niet geschreven dat een speler buitenspel stond? Het is over nu.”