Balotelli ‘ruïneert’ reputatie: ‘Voor Mario eindigt het anders’

Mario Balotelli heeft zich niet gemeld op de training van OGC Nice, ondanks het feit dat de Franse club het contract van de Italiaan eenzijdig met een jaar heeft verlengd. De spits praat momenteel met Olympique Marseille over een dienstverband. Patrick Vieira benadrukt in gesprek met L’Équipe dat hij zeer teleurgesteld is in Balotelli.

“Ik had hem aan de telefoon een paar weken geleden en we hadden voor hem geregeld dat hij nu kon beginnen met trainen. Helaas is hij er niet. Het is zonde, omdat dat hij twee prachtige jaren hier heeft gehad. Hij heeft een geweldige relatie opgebouwd met de club en de fans. Het is zo zonde dat het zo eindigt”, zegt de nieuwe trainer van les Aiglons.

“Dat hij weg wil, is geen probleem. Dat hoort bij het voetbal vandaag de dag. Maar twee seizoenen zó ruïneren? Zonde. Spelers als Jean Michael Seri en Maxime Le Marchand, die ook wisten dat ze van club gingen veranderen, waren wel aanwezig. Het was niet makkelijk voor ze, maar ze werkten wel en respecteerden de club. Ze konden iedereen, de club en de fans, nog gewoon begroeten. Voor Mario eindigt het anders."

Zaakwaarnemer Mino Raiola zou momenteel in gesprek zijn met Marseille om de overgang te realiseren. Vieira wenst Balotelli desalniettemin het beste. “We hebben een goede relatie met Marseille. We gaan het zien, het is nog vroeg. Mario is een emotionele speler en geeft altijd honderd procent. Hij gaat zich thuis voelen in de mentaliteit van Marseille, dat is zeker.”