Schuld leidt tot gedwongen verkoop aan PEC: ‘Je moet je schikken in je lot’

PEC Zwolle pakte vrijdagochtend uit met het nieuws dat zowel Clint Leemans als Vito van Crooij zijn overgenomen van VVV-Venlo. De middenvelder en aanvaller, beiden 22 jaar, kijken uit naar hun avontuur bij de Blauwvingers, zo laten ze weten bij RTV Oost. Dat ze gezamenlijk de stap naar de club uit Overijssel maken, is alleen maar goed, stellen ze.

"Het is altijd lekker dat je elkaar al even kent. We zijn kampioen geworden met Venlo en erin gebleven. Dus de doelstelling daar gehaald. Allebei waren we wel klaar voor een stap hogerop. Dat je dat samen kunt doen bij dezelfde club is alleen maar mooi. Ook gelijk dat je iemand heel goed kent, dat is wel lekker om binnen te komen", zegt Leemans.

Van Crooij vult aan: "Ik denk dat het zeker gaat helpen. Als ik alleen moest gaan, dan was het net zo goed geweest. Alleen nu is wat makkelijker als je samen gaat en samen alles kan verkennen, denk ik." Maurice Steijn, trainer van VVV, laat aan FOX Sports weten te balen van het vertrek van het duo: "Ze hebben heel veel waarde voor de club gehad."

"De verkoop was nodig om een bepaalde schuld uit het verleden af te lossen. Dat is soms lastig, maar je moet je schikken in je lot. Ik wilde Leemans en Van Crooij niet kwijt", treurt de oefenmeester, die niet bang is dat er nog meer belangrijke krachten weggaan: "Ik ga er vanuit dat alles blijft en er nog twee of drie nieuwe spelers bijkomen. Maar tot 31 augustus is het lastig om er iets over te zeggen."