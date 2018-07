Van der Vaart baalt van lage aanbieding: ‘Ik ga niet mijn bed uit voor niets’

Esbjerg fB heeft Rafael van der Vaart een contractvoorstel gedaan, zo vertelt de 109-voudig international van Oranje in gesprek met FOX Sports. De 35-jarige middenvelder, die de afgelopen tijd zijn conditie op peil hield bij PEC Zwolle, was echter niet onder de indruk van de aanbieding, zo vertelt hij vrijdag.

Van der Vaart zou graag bij Esbjerg willen voetballen, aangezien hij dan bij zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, en zijn dochtertje kan zijn. "Esbjerg is het meest ideale, maar die hebben een contract aangeboden voor nul kronen", lacht Van der Vaart. "Ook bij mij gaat voor niets de zon op. Ik ga niet mijn bed uit voor niets. Dan snap je toch wel dat ik er even over wil nadenken? Het is niet makkelijk."

Volgende week gaat Van der Vaart meetrainen bij Esbjerg. "Ik ga rustig nadenken. Ik wil bij Esbjerg nog fitter worden, want het is natuurlijk nog steeds een heel lange weg. Maar ik kan niet ontkennen dat ik een heel erg lekker gevoel heb deze week. Dat zal voor Zwolle ook gelden, denk ik." Gerard Nijkamp liet al doorschemeren dat Van der Vaart mogelijk langer aan de slag gaat bij de Eredivisionist.

"Vanmiddag gaan we de twee weken evalueren met Rafael en John (van 't Schip, red.). Daarin gaan we zien hoe zijn gevoel is en hoe hij het heeft ervaren. En wat eventueel de toekomst voor Rafael zal brengen bij PEC, of niet", aldus de technisch directeur van Zwolle. "PEC is een club die zich graag wil onderscheiden, ook met dit soort buitenkansjes. Dat moet je goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik sluit niets uit."