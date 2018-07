‘Grizi’ sneert: ‘Hij speelt voor Chelsea, denkt hij dat hij speelt zoals Barça?’

Het WK nadert de ontknoping met op zondag de finale tussen Frankrijk en Kroatië. Antoine Griezmann kijkt uit naar de eindstrijd tegen de ploeg van Zlatko Dalic. De spits van les Bleus benadrukt dat de teamprestatie vooropstaat, nu de aanvaller van Atlético Madrid wordt gelinkt met de mogelijke winst van de Ballon d'Or.

"Het is een kans om een WK te winnen, niet de Ballon d’Or", wordt Griezmann vrijdag op persconferentie geciteerd door onder meer Goal. "Het boeit mij niet of ik de Ballon d'Or win of niet: ik zou alles geven om wereldkampioen te worden", aldus de 27-jarige spits, die niet graag wordt vergeleken met landgenoot Zinédine Zidane.

De voormalig spelmaker van Frankrijk wist in 1998 twee keer te scoren in de WK-finale tegen Brazilië (0-3) en wellicht ligt een dergelijke rol voor Griezmann ook in het verschiet. "Ik houd er niet van om Grizou genoemd te worden, ik heb liever Grizi", aldus de aanvaller, die ook nog kort ingaat op de uitlatingen van Thibaut Courtois, die stelde dat Frankrijk in de halve finale 'anti-voetbal' etaleerde.

“Die uitlatingen van Courtois? Hij heeft gespeeld bij Atlético Madrid en hij werd kampioen", verwijst Griezmann naar het verdedigende spel van de Spaanse club. "Hij speelt voor Chelsea, maar hij denkt dat hij speelt zoals Barcelona? Als we wereldkampioen worden, dan zal het mij niet veel kunnen schelen dat de mensen zeggen dat ons voetbal niet om aan te zien was", citeert Het Laatste Nieuws.