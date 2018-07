‘BMG’ breekt eigen transferrecord voor gewilde spits van OGC Nice

Borussia Mönchengladbach heeft vrijdagmiddag de komst van Alassane Pléa wereldkundig gemaakt. De 25-jarige aanvaller komt over van OGC Nice en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij de club uit de Bundesliga. Volgens diverse Duitse en Franse media ontvangt de club uit Zuid-Frankrijk circa 25 miljoen euro voor de aanvaller, die naar verluidt ook in de belangstelling stond van Borussia Dortmund, West Ham United, Newcastle United, Fulham en Tottenham Hotspur. Nog nooit betaalde de club zo’n hoog bedrag voor een speler.

“We zijn heel blij dat we deze transfer hebben kunnen afronden”, aldus sportief directeur Max Eberl op de clubwebsite van Borussia Mönchengladbach. “Het is goed om te zien dat we erin zijn geslaagd een speler aan te trekken die ook in de belangstelling stond van andere clubs. Alassane wilde graag naar Borussia komen. Hij heeft zijn waarde al bewezen in de Ligue 1 en Europa League.”

Pléa werd opgeleid bij Olympique Lyon en maakte daar als negentienjarige zijn debuut in de Ligue 1. In 2014 werd hij voor een half jaar uitgeleend aan Auxerre, waar hij op het tweede niveau drie keer trefzeker was in vijftien wedstrijden. In de zomer van 2014 maakte hij voor vijf ton definitief de overstap naar Nice en daar groeide hij uit tot een vaste waarde. In 135 officiële wedstrijden kwam hij tot 44 doelpunten.

Eerder op de dag maakte Gladbach het vertrek van Jannik Vestergaard bekend. Hij vertrekt voor circa twintig miljoen euro naar Southampton. De opbrengst van de Deen steekt Eberl in de komst van Pléa, die in een klap de duurste aankoop ooit is van Borussia Mönchengladbach. Het vertrek van Pléa is een grote domper voor Nice-trainer Patrick Vieira, die eerder ook al Jean Michaël Seri en Maxime Le Marchand naar Fulham zag vertrekken.