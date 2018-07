Boëtius: 'Dan zouden dat leuke opvolgers van El Ahmadi zijn’

Jean-Paul Boëtius keerde een jaar geleden terug in De Kuip, maar is niet tevreden over zijn afgelopen seizoen in het shirt van Feyenoord. De 24-jarige buitenspeler speelde wisselvallig en hoopt dat hij het komende seizoen constanter kan presteren in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

De linksbuiten vertrok in 2015 bij Feyenoord om voor FC Basel te gaan spelen, maar een groot succes werd zijn periode in Zwitserland niet. Na een verhuurperiode bij Racing Genk keerde Boëtius een jaar geleden voor anderhalf miljoen euro terug naar zijn jeugdliefde. De verwachtingen waren te hoog, zo bleek. “Je hebt het nooit zelf in de hand, de ene keer gaat het van een leien dakje en daarna gaat het minder. Ik heb vorig seizoen de goede lijn helaas niet helemaal vast weten te houden", aldus de aanvaller in gesprek met RTV Rijnmond. “Een verklaring heb ik er niet echt voor, ondanks dat ik er veel over heb nagedacht.”

Na een tegenvallend seizoen hoopt Boëtius de verwachtingen nu wél waar te maken. "Ik wil komend jaar een groeiende lijn zien bij mezelf”, klinkt het. “Natuurlijk zullen er mindere wedstrijden tussen zitten, maar mijn gemiddelde moet aan het einde toch hoog zijn. Ik moet komend seizoen presteren.”

De aanvaller van Feyenoord heeft deze zomer veel naar het WK gekeken. "Bij de favorieten had ik meer leuke wedstrijden willen zien. Ik heb bij de Fransen wel genoten van N'Golo Kanté en bij de Kroaten van Marcelo Brozovic. Als Feyenoord heel veel geld zou hebben zouden dat leuke opvolgers van El Ahmadi zijn”, besluit hij.