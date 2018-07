Southampton troeft concurrentie af en betaalt twintig miljoen voor WK-ganger

Southampton heeft zich versterkt met Jannik Vestergaard, zo meldt de Premier League-club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger, die overkomt van Borussia Mönchengladbach, heeft voor vier jaar getekend bij de Engelse club. Naar verluidt vangt de Duitse club twintig miljoen euro voor de Deen.

Manager Mark Hughes is verheugd met het aantrekken van Vestergaard, zo laat hij weten op de site van Southampton. “We hadden veel concurrentie, maar we zijn blij dat hij voor Southampton heeft gekozen. Ook al was er veel interesse, Jannik heeft snel duidelijk gemaakt dat, vanwege onze kwaliteit en ambitie, wij de beste optie voor hem waren.”

Vestergaard is de vierde zomeraanwinst van the Saints, na Stuart Armstrong, Mohamed Elyounoussi en Angus Gunn. “Een van onze intenties deze zomer was om in de lucht beter te worden en Jannik kan ons daarbij helpen. Niet alleen in verdedigend opzicht, maar ook aanvallend. Zijn karakter en leiderschap heeft hij getoond in de Bundesliga.” De zestienvoudig international van Denemarken kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur.

“Dit is geweldig. Ik wist voor het WK al van de interesse van de club. Ze hebben veel research gedaan en hebben veel wedstrijden van mij gezien. Nadat ik deze plek heb bezocht, wist ik het zeer. Ik voel mij erg welkom. De deal zat er al een paar dagen aan te komen en ik ben blij dat het nu eindelijk rond is”, aldus Vestergaard, die ook op de radar stond van Everton en West Ham United.