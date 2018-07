PEC Zwolle praat met ‘buitenkansje’ Van der Vaart: ‘Ik sluit niets uit’

Rafael van der Vaart traint sinds het begin van deze maand mee bij PEC Zwolle en vrijdag gaan beide partijen met elkaar om de tafel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, zo vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover FOX Sports. In eerste instantie zou de 109-voudig Oranje-international louter zijn conditie op peil houden bij de ploeg van trainer John van ’t Schip, maar Nijkamp wil niet uitsluiten dat Van der Vaart wordt vastgelegd voor het komende seizoen.

"Vanmiddag gaan we de twee weken evalueren met Rafael en John (van 't Schip, red.). Daarin gaan we zien hoe zijn gevoel is en hoe hij het heeft ervaren. En wat eventueel de toekomst voor Rafael zal brengen bij PEC, of niet”, aldus Nijkamp, die vindt dat Van der Vaart een aanvulling zou zijn op de club. "De persoon Rafael van der Vaart past absoluut bij PEC Zwolle. Het leek alsof hij hier al jaren rondliep binnen de groep. Hij brengt natuurlijk enorm veel ervaring mee. Een soort mentorschap-rol had hij eigenlijk de afgelopen twee weken. Daarom is het mooi dat hij deze week ook bij het trainingskamp aanwezig was.”

Van der Vaart is transfervrij nadat zijn contract bij het Deense Midtjylland afliep. “Ik moet zeggen dat hij fysiek al verder is dan ik had gedacht, dus dat is positief. Maar laten we eerst maar eens met elkaar gaan praten vanmiddag om de volgende stap eventueel wel of niet te gaan zetten", gaat Nijkamp verder. De Eredivisie-club zou de 35-jarige Van der Vaart graag aan de selectie toevoegen “PEC is een club die zich graag wil onderscheiden, ook met dit soort buitenkansjes. Dat moet je goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik sluit niets uit.”

“Met zijn ervaring is hij voor iedere club in de Eredivisie een toegevoegde waarde. We moeten het eens goed met elkaar gaan bespreken. Het is aan ons wel besteed dat we de voetbalwereld kunnen verrassen”, besluit Nijkamp over de ex-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Hamburger SV en Tottenham Hotspur.