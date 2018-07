Van den Brom verrast met jonge aanvoerder: ‘Die opzet heb ik wel’

Guus Til wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe aanvoerder van AZ. De aanvallende middenvelder droeg de aanvoerdersband donderdagavond in Bruinisse, waar de ploeg van trainer John van den Brom met 1-8 won van het Zeeuwse Elftal. Helemaal definitief is het aanvoerderschap voor de twintigjarige middenvelder nog niet, maar Van den Brom laat weten dat de kans groot is.

Til kreeg de band al wel vaker om zijn arm geschoven, maar donderdag in de oefenwedstrijd voor het eerst als basisspeler. Of hij komend seizoen de vaste captain wordt? “Die opzet heb ik wel”, aldus Van den Brom. “Ik moet dat nog wel daadwerkelijk concreet bespreken met Guus en Ron, omdat hij natuurlijk aanvoerder is geweest. En vervolgens moeten we het uitspreken naar de jongens toe.”

“Omdat Guus vorig seizoen bewezen heeft een heel belangrijke speler in onze manier van spelen te zijn”, legt Van den Brom uit waarom zijn keuze valt op Til. “Hij is jong, fris en ik denk dat het hem kan gaan helpen. Je kan nooit zeggen dat hij altijd in de basis zal staan, maar in mijn optiek is hij wel een basisspeler waar je van op aan kan. En ik denk dat het voor zijn ontwikkeling goed is als hij deze stap erbij gaat doen.”

“Hij zat goed, prima”, reageert Til met een grote lach op zijn gezicht tegenover het clubkanaal van AZ. “Het is een hele grote eer natuurlijk. Na een jaar in het eerste gespeeld te hebben nu al aanvoerder. Vooralsnog ben ik aanvoerder, we gaan het erover hebben zoals de trainer heeft gezegd.”