Heracles ‘zeker een half jaar’ zonder middenvelder: ‘Ik voelde iets knappen’

Heracles Almelo moet het in de eerste seizoenshelft stellen zonder Sebastian Jakubiak. De 25-jarige middenvelder heeft op de training een zware knieblessure opgelopen. De club laat via de officiële kanalen weten dat hij ‘zeker een half jaar’ uitgeschakeld zal zijn.

Eerder deze week ging het mis tijdens de training. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij hoe dan ook zes maanden nodig heeft om volledig te herstellen. “Ik verdraaide mijn linkerknie tijdens een onschuldig moment op de training”, aldus Jakubiak op de clubwebsite.

“Ik voelde iets knappen, en gisteren bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat het inderdaad helaas een zware knieblessure is”, vertelt de pechvogel, wiens contract in Almelo doorloopt tot de zomer van volgend jaar. “Een grote teleurstelling, maar vanaf nu ga ik hard werken aan mijn herstel en vooruit kijken.”

Jakubiak maakte een jaar geleden transfervrij de overstap van Rödinghausen naar Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen kwam hij tot achttien competitiewedstrijden, waarvan elf als basisspeler. De middenvelder was eenmaal trefzeker, in de wedstrijd tegen Willem II (3-1 nederlaag)