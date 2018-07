Willem II vist weer in Nieuw-Zeelandse vijver en strikt reus uit Auckland

Willem II heeft zich versterkt met Michael Woud, zo meldt de club uit Tilburg vrijdagochtend via de officiële kanalen. De negentienjarige doelman uit Nieuw-Zeeland komt over van Sunderland en is donderdag aangesloten bij de selectie van de Eredivisionist. Woensdag had Willem II zich al versterkt met verdediger James McGarry, eveneens afkomstig uit Nieuw-Zeeland.

Woud, die donderdag de medische keuring heeft doorstaan, tekent bij Willem II een contract voor twee seizoenen. Daarnaast heeft de club een optie om het contract met twee seizoenen te verlengen. De 1 meter en 96 centimeter lange Woud uit Auckland, die ook een Nederlands paspoort heeft, speelde sinds 2016 bij Sunderland.

De keeper heeft internationale ervaring opgedaan bij de elftallen Nieuw-Zeeland Onder-17 en Onder-20 en hij heeft een duel gespeeld in het huidige nationale elftal van Nieuw-Zeeland. “Met Woud hebben we een talentvolle keeper in huis”, laat technisch directeur Joris Mathijsen weten op de clubsite. “Bovendien heeft Michael Nederlandse roots. De komende tijd zal Woud de concurrentie aangaan met onze huidige keepers.”