‘Absolute leider’ met verleden in Eredivisie verlengt bij Werder Bremen

Niklas Moisander blijft bij Werder Bremen. De club uit Noord-Duitsland maakt bekend dat de verdediger een dezer dagen zijn handtekening zal zetten onder een nieuw contract. De vorige verbintenis van Moisander liep per 1 juli af.

“Niklas is een belangrijk onderdeel van onze selectie voor het komende seizoen”, aldus sportief directeur Frank Baumann. “De afgelopen twee jaar heeft hij bewezen een leider te zijn, op en naast het veld. Trainer Florian Kohfeldt noemt Moisander eveneens ‘een absolute leider’: “Hij onderscheidt zich niet alleen door zijn voetballende kwaliteiten en spelintelligentie, maar draagt ook buiten het veld onze filosofie uit.”

“Met zijn ervaring zal hij de komende jaren een stabiele en belangrijke factor in onze verdediging blijven”, besluit Kohfeldt. De 32-jarige Moisander is verheugd met zijn aanstaande contractverlenging: “We hebben de afgelopen maanden een positieve weg ingeslagen. Er is een gevoel van optimisme waarneembaar binnen de club. Bovendien voelen ik en mijn gezin ons goed in Bremen.”

Moisander, 62-voudig international van Finland, komt uit de jeugdopleiding van Turun Palloseura en vertrok in 2003 naar Ajax, maar die club ruilde hij na drie seizoenen in voor PEC Zwolle. Via AZ kwam de linkspoot weer in Amsterdam terecht en vervolgens verdedigde Moisander de clubkleuren van Sampdoria en dus Werder Bremen.