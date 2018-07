Achttienvoudig international op proef in Limburg: ‘Hij moet ons overtuigen’

Sébastien Bassong blijft voorlopig meetrainen bij Roda JC Kerkrade. De voormalig verdediger van onder meer Newcastle United en Tottenham Hotspur is op proef bij de Limburgers en directeur Harm van Veldhoven geeft in gesprek met 1 Limburg aan dat de achttienvoudig international van Kameroen voorlopig blijft bij de degradant.

"We willen hem iets langer aan het werk zien. Dat heeft ook met zijn fitheid te maken, want hij heeft al een jaar geen wedstrijd meer gespeeld", aldus Van Veldhoven, die hoop dat de 32-jarige stopper zijn ervaring kan overbrengen. Bassong speelde in totaal 177 wedstrijden in de Premier League, kwam uit in de Champions League en op het WK van 2010.

Tottenham betaalde in 2009 bijna tien miljoen euro voor de verdediger, die afgelopen woensdag meedeed in het oefenduel van Roda met Alemania Aachen, een wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen door de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "We wisten dat hij niet fit was, dus daar moeten we doorheen kijken. Hij moet ons overtuigen dat hij met zijn ervaring iets kan toevoegen op de lange termijn."

Roda heeft vrijdagochtend verschillende proefspelers mogen verwelkomen op de training, zoals de twintigjarige aanvaller Brandon Lee Griffiths uit Wales. Griffiths leek lang op weg naar een plaats in het eerste elftal van Swansea City. Omdat een doorbraak uitbleef, kwam hij via TuS Ennepetal, een club op het vijfde niveau in Duitsland, uiteindelijk terecht bij Roda.