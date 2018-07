TOTO’S TIPS: dit moet je weten over Frankrijk - Kroatië

Wie voorafgaand aan dit WK had voorspeld dat de finale een herhaling van de halve finale van het WK van 1998 zou zijn, had daar een aardig zakcentje mee kunnen verdienen. Toch staan Frankrijk en Kroatië in de finale van het WK. In 1998 was Frankijk, met Didier Deschamps in de basis, met 2-1 te sterk voor Kroatië. Neemt Vatreni revanche of kronen les Bleus zich twintig jaar later opnieuw tot wereldkampioen? Samen met Toto blikken we vooruit op de finale!

Frankrijk en Kroatië kwamen elkaar vijf keer eerder tegen. De Fransen waren niet alleen sterker in 1998 maar wisten ook in 1999 en 2000 van Kroatië te winnen. In de meest recente ontmoetingen tussen deze finalisten, in 2004 en 2011, hielden de ploegen elkaar op gelijke hoogte. Niet alleen de historie tegen Kroatië spreekt in het voordeel van Frankijk; exclusief strafschoppen won Frankrijk namelijk elf van de laatste veertien knock-outduels die de ploeg speelde op het WK.

Frankrijk wist zich zonder al te veel moeite te plaatsen voor de WK-finale. De Fransen stonden dit hele WK slechts 9 minuten en 12 seconden op achterstand; alleen tegen Argentinië moest de ploeg van Deschamps echt even aanzetten om de overwinning binnen te slepen. Toch zal niet iedereen binnen de selectie even gelukkig terugkijken op de eerdere wedstrijden van Frankrijk op dit WK. Spits Olivier Giroud kwam in zijn 465 speelminuten op dit toernooi nog tot geen enkel schot op doel.

Kroatië is het dertiende land ooit dat een WK-finale gaat spelen. De laatste twee debutanten in een WK-finale werden ook gelijk wereldkampioen: Spanje versloeg Oranje in 2010 en Frankrijk was in 1998 te sterk voor Brazilië. De laatste keer dat een land de eerste WK-finale die het speelde verloor was in 1974; ook toen trok het Nederlands elftal aan het kortste eind.

Wanneer slaat de vermoeidheid toe bij Kroatië? Acht spelers van Kroatië kwamen dit WK meer dan 500 minuten in actie, terwijl er bij Frankrijk maar twee spelers meer dan 500 minuten op het veld stonden. Luka Modric spant overigens de kroon; de aanvoerder speelde liefst 604 minuten op dit WK. Opmerkelijk dus dat juist de Kroaten in de slotfase van de halve finale fitter oogden dan de Engelsen. De vraag is of Kroatië tegen Frankrijk weer zo’n prestatie op de mat kan leggen. De laatste drie WK finales hadden steeds een verlenging nodig. Wordt Kroatië het eerste land ooit dat vier keer aantreedt voor een verlenging op een WK?

