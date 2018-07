Zwolle slaat dubbelslag bij competitiegenoot: ‘Deze club past goed bij mij’

PEC Zwolle heeft Clint Leemans en Vito van Crooij aangetrokken, zo meldt de club uit Overijssel vrijdagochtend via de officiële kanalen. Beide spelers komen over van competitiegenoot VVV-Venlo voor een niet genoemde transferbedrag. Leemans tekent voor drie seizoenen en Van Crooij voor vier seizoenen in Zwolle.

Middenvelder Leemans en aanvaller Van Crooij, beiden 22 jaar, waren de afgelopen tijd een vaste waarde bij de Limburgers, maar besloten toch over te stappen naar PEC Zwolle. “Met PEC Zwolle zet ik een volgende stap in mijn carrière. Deze club past goed bij mij en tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd met John van ‘t Schip en Gerard Nijkamp werd mijn positieve gevoel meermaals bevestigd”, aldus Leemans op de site van zijn nieuwe werkgever.

“Het eerste jaar met VVV-Venlo in de Eredivisie was heel leerzaam voor mij. Ik heb me goed kunnen ontwikkelen en zie deze overgang dan ook als een beloning.” Vito van Crooij: “Na jaren in Venlo te hebben gevoetbald ben ik klaar voor een nieuw avontuur. Het feit dat ik voor vier jaar bij deze mooie club heb getekend geeft aan dat PEC Zwolle veel vertrouwen in mij heeft.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van het tweetal: “Met Clint en Vito hebben wij twee versterkingen in huis gehaald waar we al lange tijd een oogje op hadden. Dit duo heeft vorig seizoen een belangrijk aandeel gehad in de rechtstreekse handhaving van VVV-Venlo in de Eredivisie. Daarnaast hebben we met deze aanwinsten direct twee specialisten op het gebied van vrije trappen aangetrokken.”