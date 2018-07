‘Liverpool activeert degradatieclausule en keurt WK-ganger’

Xherdan Shaqiri gaat aan de slag bij Liverpool. BLICK meldt dat de club van manager Jürgen Klopp de degradatieclausule van de aanvaller activeert en dat enkel de medische keuring een transfer naar Anfield nog in de weg kan staan.

Stoke gleed na het afgelopen seizoen af naar de Championship en in het contract van de 26-jarige Shaqiri staat een clausule die bepaalt dat de linkspoot dan voor een gelimiteerde transfersom mag vertrekken. Het zou gaan om een bedrag van 13,5 tot 15,5 miljoen euro. De verbintenis van de Zwitser loopt bij the Potters nu nog tot medio 2020 door.

Shaqiri maakte in de zomer van 2015 de overstap van Internazionale naar Stoke City, nadat hij eerder voor Bayern München en FC Basel had gevoetbald. De 74-voudig international, die op het WK vier wedstrijden speelde, kwam in het Brittannia Stadium tot vijftien doelpunten en evenzoveel assists in 92 wedstrijden.

Mocht Shaqiri naar the Reds vertrekken, dan zou dat niet de eerste aanwinst voor komend seizoen zijn voor de verliezend Champions League-finalist. Men legde immers ook al Fabinho van AS Monaco en Naby Keïta van RB Leipzig vast. Daarnaast keerden Adám Bogdán, Lazar Markovic en Divock Origi terug van hun huurperiodes.