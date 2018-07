Verbaasde teamgenoot waarschuwt: ‘Weet zeker dat Mbappé is geïnstrueerd’

Frankrijk staat zondag in de finale van het WK tegen Kroatië, nadat de ploeg van Didier Deschamps af wist te rekenen met België door een treffer van Samuel Umtiti. Thomas Meunier moest vanwege een schorsing toekijken hoe de Fransen na de 1-0 voorsprong tijd begonnen te rekken. Ook Kylian Mbappé zorgde voor spelbederf en daar baalt de verdediger van Paris Saint-Germain van.

Meunier stelt dat zijn teamgenoot bij de Franse topclub zich doorgaans niet bezighoudt met dergelijke praktijken. "In Parijs heb ik hem zelden tijd zien rekken zoals hij dat deed tegen ons", wordt de vleugelverdediger geciteerd door Goal. "Ik weet zeker dat hij is geïnstrueerd om dat te doen", aldus de Belg, die stelt dat de jongeling een legende kan worden als hij zich normaal gedraagt.

"Kylian is enorm getalenteerd en een toekomstig superster. Ik hoop dat hij niet verkeerd wordt beïnvloed. Toen spelers als Zinédine Zidane of Ronaldo in het verleden legendes werden bij Real Madrid, was dat omdat ze speelden met een bepaalde trots en verlangen op het veld. Hun doel was niet om theater te maken of om dat soort dingen (tijdrekken, red.) te doen."

"Zij werden altijd, en terecht, gerespecteerd vanwege hun voetballende kwaliteiten en attitude. In de loop der jaren, als hij wat volwassener wordt, zal Kylian misschien wel begrijpen dat attitude een belangrijk onderdeel is in het worden van een legende", besluit Meunier, die zich met de nationale ploeg van België opmaakt voor de troostfinale, zaterdag tegen Engeland.