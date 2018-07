‘Real Madrid bereidt bod van 170 miljoen euro voor op Hazard’

Real Madrid is dringend op zoek naar een opvolger van de voor honderd miljoen euro naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Waar Globo Esporte donderdag meldde dat de club een afgevaardigde naar Santos heeft gestuurd om met Neymar sr. praten, daar pakt de Daily Mail uit met het bericht dat Eden Hazard de key target is voor de Madrilenen.

De Champions League-winnaar bereidt een bod van 170 miljoen euro voor op de 27-jarige Hazard, die met België in de halve finale werd uitgeschakeld door Frankrijk, maar desondanks kan terugkijken op een goed WK. Real heeft er vertrouwen in dat Hazard zelf ook openstaat voor een transfer naar het Santiago Bernabéu.

“Of ik minder droom van Real na het vertrek van Zinédine Zidane? Hij is een speciaal persoon, maar ik denk dat iedereen droomt van Real. Zidane of geen Zidane, het witte shirt van Real is heel speciaal”, zei de aanvoerder van De Rode Duivels dinsdag tegen beIN Sports. Hij voegde er echter aan toe gelukkig te zijn bij Chelsea.

“Maar het blauw van Chelsea staat me ook prima, dus het is geen probleem om daar te blijven. Nu focus ik me op het WK.” Marca bevestigde vorige week zondag dat de 91-voudig international in beeld is bij Real Madrid, maar twee dagen later pakte SPORT uit met de mededeling dat ook Barcelona dingt naar de handtekening van Hazard.