Ajax en Feyenoord terughoudender door wetgeving: ‘Dat is privé-informatie’

Door de nieuwe nieuwe privacywetgeving gaan clubs en spelers nog nauwelijks informatie prijsgeven over de fysieke gesteldheid van de voetballers, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. “Alleen als het journalistiek van waarde is”, laat Ajax optekenen als er wordt gevraagd wat het beleid aangaande informatieverstrekking is.

“En altijd in overleg met de speler. En aan een schatting van wanneer de speler terugkeert, deden we toch al nooit.” Feyenoord laat aan het genoemde dagblad weten dat er geen onwil in het spel is: “De wijze waarop sportorganisaties en dus ook Feyenoord zich nog openlijk mogen uitspreken over zaken als blessures of andere privéomstandigheden van spelers, is door de wetgeving veranderd.”

Op advies van de FBO (werkgeversorganisatie van het betaald voetbal) komen nauwelijks nog details naar buiten. “Waarom zou het publiek nog exact moeten weten dat een bepaalde speler een scheur heeft in de buitenband van zijn linkerknie?”, laat FBO-directeur Serge Rossmeisl weten. “Dat is privé-informatie. Wij adviseren clubs om daar terughoudend mee te zijn.”

Ook de seizoengidsen kunnen niet meer over alle informatie beschikken. Het gewicht of de lengte van een speler mag niet meer worden vrijgegeven. “En tijdens persconferenties zal door de club en de trainer terughoudender worden bericht over de status van geblesseerde spelers”, laat Feyenoord weten. Ajax is van plan om nog wel de lengte van spelers te noemen, maar het gewicht niet meer.