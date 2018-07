Barça-aankoop onthult zware tijd en hint naar vertrek: ‘Ik wil minuten maken’

Yerry Mina maakte afgelopen januari de overstap van Palmeiras naar Barcelona, maar tot op heden kan de Colombiaanse verdediger nog niet imponeren in het shirt van de Catalaanse topclub. De vijftienvoudig A-international, die in Clément Lenglet donderdag een nieuwe concurrent zag tekenen bij Barcelona, vertelt dat hij het zwaar heeft gehad het eerste halfjaar in Catalonië.

"Toen ik zag dat ik niet eens op de bank zou zitten, dat ik niet eens in aanmerking kwam, begon ik thuis in mijn eentje te trainen. Het is lastig als je je teamgenoten op televisie ziet spelen. Het was moeilijk en ik wens het geen enkele speler toe", aldus de 23-jarige aankoop van circa twaalf miljoen euro, geciteerd door verschillende media, waaronder ESPN.

"Er waren momenten van groot verdriet, want ik deed het niet echt goed. Ik had momenten waarbij ik het gevoel had dat alles op mij neerdaalde. Ik had het gevoel dat niets lukte. Ik kon de bal niet eens fatsoenlijk passen", aldus de stopper, die in de toekomst meer minuten wil maken. "Ik wil voor een club spelen waar er minder druk is en waar ik minuten kan maken."

Mina benadrukt dat hij hoopt te slagen bij Barcelona. "Ik zal altijd mijn best voor de club. Ik probeer, waar ik ook terechtkom, of het nu Barcelona is of dat ik moet vertrekken, om altijd mijn best te doen. Momenteel ben ik blij bij Barcelona. Ik wil het beste voor mijn leven. Ik heb mijn droom al verwezenlijkt door speler van Barcelona te worden, maar deze periode kende moeilijke momenten", besluit de Colombiaan.