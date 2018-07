Van der Vaart blijft welkom: ‘Maar veel geld hebben we niet’

Rafael van der Vaart houdt zijn conditie op peil bij PEC Zwolle, maar keert waarschijnlijk terug naar Denemarken. De aanvallende middenvelder staat nog altijd in de belangstelling van Esbjerg fB, dat getraind wordt door John Lammers.

“Ik heb contact met hem en ik weet dat hij momenteel in Nederland traint, maar volgende week komt hij naar Esbjerg. Als hij wil, kan hij hier meetrainen. Maar veel geld hebben we niet”, aldus Lammers in een interview met Jydske Vestkysten. Van der Vaart wordt al maanden met een transfer naar de Deense tweedeklasser in verband gebracht.

De 109-voudig international erkende in november ‘een aantal keer’ met Lammers te hebben gesproken en de Ugeavisen Esbjerg voegde daar in februari aan toe dat club en speler serieus met elkaar in onderhandeling waren over een contract. Van der Vaart zou een aanbieding van Randers FC hebben afgeslagen om naar EfB te gaan.

“De kans is vrij groot dat dat binnen een week of twee rond is”, liet hij in juni weten aan NH Nieuws. Van der Vaart speelde de afgelopen twee seizoenen voor FC Midtjylland, maar daar wist hij geen indruk te maken. De linkspoot kwam tot slechts twee doelpunten en twee assists in twintig officiële wedstrijden.