Van Persie spreekt De Jong tegen: ‘De keuze is uiteindelijk aan mij’

Het staat niet vast dat Robin van Persie na zijn carrière actief blijft bij Feyenoord. Algemeen directeur Jan de Jong zei in januari bij De Tafel van Kees dat de aanvaller zich gaat ‘bezighouden met de jeugdopleiding’ als hij is gestopt. “Dat staat in zijn contract”, voegde De Jong er in het programma van FOX Sports aan toe.

De 34-jarige Van Persie is in principe bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, maar of hij daarna aan Feyenoord verbonden blijft, dat kan hij in een interview met RTV Rijnmond niet beloven: “Die optie is er en ik vind het ook heel fijn dat die optie er is. Ik krijg ook alle medewerking van de KNVB, als ik dat zou willen.”

“Maar de keuze is uiteindelijk aan mij”, aldus Van Persie, die het ziet zitten om als jeugdcoach aan de slag te gaan, maar ook meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. “Het is wel een bepaalde commitment die je aangaat. Ik heb mijn kinderen de afgelopen jaren al vaak moeten missen.”

“Als je zoiets aangaat, betekent dit dat je ook niet bij sportwedstrijden en uitreikingen van mijn eigen kinderen zo kunnen zijn. Dus als ik dat ga doen, moet ik daar heel goed over nadenken.” De 102-voudig international en recordtopscorer van het Nederlands elftal speelde 90 wedstrijden voor Feyenoord en daarin was hij goed voor 28 doelpunten en 10 assists.