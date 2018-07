PSV’er wacht transferperiode af: ‘Ik heb er zelf geen invloed op’

PSV nam Denzel Dumfries in juni voor vijfenhalf miljoen euro over van sc Heerenveen. Veel geld, zeker in de wetenschap dat de club uit Eindhoven in de persoon van Santiago Arias nog over een volwaardige rechtsback beschikt. Dumfries maakt zich echter geen zorgen om de concurrentie met de Colombiaan aan te gaan.

“Gebeurt het, dan gebeurt het”, doelt Dumfries in het Eindhovens Dagblad op een eventueel vertrek van Arias. “Ik heb er zelf geen invloed op en het lijkt me niet handig om daar dan veel energie in te steken. Je moet focussen op de dingen die je wel kunt beïnvloeden en dat is je eigen prestatie. Niet een eventuele transfer van een collega.”

De 27-jarige Arias is in beeld bij onder meer Napoli, maar die club heeft zich nog niet bereid getoond om de gevraagde transfersom op tafel te leggen. De kampioen van de Eredivisie eist tien tot vijftien miljoen euro, al stelden Italiaanse media eerder dat PSV een vraagprijs van vijftien tot twintig miljoen hanteert.

Napoli zou voorlopig niet verder willen gaan dan negen à tien miljoen euro. Arias maakte in de zomer van 2013 voor 675.000 euro, samen met Stijn Schaars, de overstap naar PSV en speelde 172 wedstrijden voor de rood-witten, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 21 assists. Namens Colombia heeft hij 45 interlands achter zijn naam staan.