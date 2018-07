‘Ik wist al dat ik komend seizoen niet in Eindhoven zou spelen’

Marco van Ginkel speelt komend seizoen niet voor PSV. De middenvelder werd dinsdag geopereerd aan zijn knie en staat ongeveer acht maanden aan de kant. Op zijn vroegst zal de contractspeler van Chelsea dus in maart in actie kunnen komen.

“Door deze ontwikkelingen wist ik al dat het niet zou gaan lukken om komend seizoen weer in Eindhoven te spelen”, erkent de 25-jarige Van Ginkel in een interview met De Telegraaf. “Met Chelsea heb ik het ook nog niet gehad over de sportieve toekomst. Ik heb nog een contract tot medio 2020, dus we zullen zien.”

Van Ginkel benadrukt dat hij eerst ‘keihard’ gaat revalideren. Hij kon nog wel door voetballen, maar een operatie was ‘wel gewoon nodig’: “Afgelopen seizoen trainde ik af en toe alleen aan het einde van de week. Ik ben nog vrij jong, heb als het goed is nog jaren voor me.”

“Het wordt keihard werken, maar dat heb ik ervoor over en ik neem er de tijd voor. Ik ga niets overhaasten”, besluit de achtvoudig international, die drie keer op huurbasis uitkwam voor PSV. In die periode kwam Van Ginkel tot 31 doelpunten en 10 assists in 64 wedstrijden. Zijn contract in Londen loopt nog tot medio 2020 door.