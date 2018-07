‘Woeste Conte schakelt advocaten in voor bittere juridische strijd’

Antonio Conte is nog niet vertrokken bij Chelsea. La Republicca meldde donderdagochtend dat de club uit Londen met Napoli een akkoord had bereikt over Maurizio Sarri en later op de dag berichtten Italiaanse en Engelse media dat Conte was ontslagen. De 48-jarige Conte laat zich echter niet zomaar wegsturen.

Sky Italia meldt dat de Italiaan normaliter elf miljoen euro moet meekrijgen, maar dat Chelsea zich beroept op ‘just cause’. Dit houdt in dat de club uit Londen een gerechtvaardigde reden denkt te hebben om het contract van Conte niet langer te respecteren. Dan zou men dus ook geen ‘oprotpremie’ aan de voormalig bondscoach van Italië hoeven te betalen. De arbitragecommissie van de Engelse voetbalbond moet de ‘just cause’ wel accepteren.

Het is onduidelijk waardoor Chelsea denkt een sterke zaak te hebben, maar Sky Italia vermoedt dat de Engelsen onder meer zullen wijzen op de manier waarop Conte Diego Costa heeft weggestuurd. De Braziliaanse Spanjaard kreeg in zijn vakantie per sms van de trainer te horen dat hij niet langer in de plannen voorkwam en mocht vertrekken. De 29-jarige Diego Costa keerde in januari van dit jaar terug bij Atlético Madrid.

Conte accepteert niet dat Chelsea hem wil wegsturen zonder hem een vergoeding mee te geven. De voormalig middenvelder is daarom bereid, zo klinkt het, om een ‘bittere juridische strijd’ te voeren en heeft zijn advocaten reeds aan het werk gezet. De training van vrijdag wordt waarschijnlijk geleid door Eddie Newton, terwijl Sarri binnen 24 moet arriveren, samen met de eveneens van Napoli afkomstige middenvelder Jorginho.