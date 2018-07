Marca pakt uit met vertrekwens Rodríguez: ‘James wil terug’

Marca opent de editie van vrijdag met de kop ‘James quiere volver’, oftewel ‘James wil terug’. De aanvallende middenvelder van Bayern München heeft volgens de sportkrant zijn zinnen gezet op een rentree in het Santiago Bernabéu van Real Madrid.

De 27-jarige Rodríguez maakte in juli vorig jaar de overstap voor een huurperiode van twee seizoenen. Bayern betaalde, zo meldde Spiegel later, dertien miljoen en zou Rodríguez tegen een som van 42 miljoen definitief kunnen inlijven. Marca meldde in april dat Bayern van plan was om de optie tot koop te lichten, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Een van de redenen daarvoor is naar verluidt dat Zinédine Zidane vertrokken is en Julen Lopetegui aanmerkelijk meer toekomst voor Rodríguez zou zien bij Real. Hoewel de Colombiaan het naar zijn zin heeft in Beieren, zou hij een terugkeer naar Real daarom zien zitten. Zijn contract loopt daar nog tot de zomer van 2021 door.

De 66-voudig international, die vanwege blessureleed slechts drie keer meedeed op het WK, kwam in dienst van der Rekordmeister tot acht doelpunten en veertien assists in 39 officiële wedstrijden. Hij verdient bij Bayern naar verluidt zesenhalf miljoen euro per jaar; tweeënhalf miljoen meer dan bij zijn eigenlijke werkgever in LaLiga.