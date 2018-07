‘Real Madrid gaat voor Neymar: official praat met vader’

Het lijkt erop dat Real Madrid werk probeert te maken van de komst van Neymar. Globo Esporte meldt donderdagavond dat een vertegenwoordiger van de Koninklijke naar de stad Santos is afgereisd om met Neymar sr. te praten.

Official Juni Calafat is er door Real Madrid op uitgestuurd om met de vader van Neymar te praten en om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Calafat vertegenwoordigt de Champions League-winnaar in Zuid-Amerika en hield zich eerder bezig met de komst van de tienertalenten Vinícius Júnior en Rodrygo.

Of het tot een transfer komt, dat is echter zeer de vraag. De Braziliaanse krant stelt dat het voor Real Madrid ‘vrij moeilijk’ wordt omdat er in het contract van Neymar geen gelimiteerde transfersom staat, hij nog tot medio 2022 vastligt en voorzitter Nasser Al-Khelaïfi niet van plan lijkt te zijn om reeds afscheid te nemen van de international.

De 26-jarige Neymar is zelf ook niet happig op een vertrek omdat hij het goed naar zijn zin heeft bij Paris Saint-Germain. De linksbuiten, die op het WK in Rusland goed was voor twee doelpunten en twee assists, ruilde Barcelona vorig jaar zomer voor 222 miljoen euro in voor een avontuur in de Ligue 1 en kwam er tot dusverre tot 28 doelpunten en 16 assists in 30 duels.

Neymar had overigens al eerder bij Real Madrid terecht kunnen komen, want hij liep er als dertienjarige stage, maar besloot terug te keren naar zijn vaderland. Op zestienjarige leeftijd kon hij opnieuw naar de Koninklijke, maar opnieuw koos Neymar ervoor om te blijven waar hij was. Uiteindelijk stapte Neymar in de zomer van 2013 over naar Barcelona, terwijl Real Madrid toen wederom in de markt voor hem was.