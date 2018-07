‘Of er veel is veranderd bij PSV? Nee, alleen de kleur van het shirtje’

Nicolas Isimat-Mirin bereidt zich tijdens het trainingskamp in het Zwitserse Verbier voor op het nieuwe seizoen. De verdediger van PSV zegt dat de trainingen zwaar zijn, maar dat hij er wel van geniet en dat hij ook vertrouwen heeft in het nieuwe voetbaljaar. Daarnaast kijkt Isimat-Mirin uit naar de WK-finale van ‘zijn’ Frankrijk. Het interview is hieronder te bekijken.