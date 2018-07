‘Babel maakt transfer van zeven miljoen euro en verlaat Besiktas’

Ryan Babel gaat Besiktas verlaten. Haber 1903 weet te melden dat de club uit Istanbul met Flamengo overeenstemming heeft bereikt over een transfersom van zeven miljoen euro. Als de deal doorgaat, dan vertrekt de 31-jarige Babel na anderhalf jaar bij Besiktas.

Besiktas zou eerdere voorstellen van vier en zes miljoen euro naar de prullenmand hebben verwezen, maar lijkt met het derde bod uit Rio de Janeiro akkoord te zijn gegaan. “Als de clubs eruit komen, gaan wij alles op een rij zetten. Maar Ryan is heel happy in Istanbul en heeft nog een contract voor een jaar”, zei zaakwaarnemer Winnie Haatrecht twee weken geleden in gesprek met Voetbal International.

Babel kan bij Flamengo een contract tot 31 december 2021 ondertekenen. De aanvaller speelt sinds januari 2017 voor de Turken, nadat hij zich in de voorgaande maanden nadrukkelijk bij Deportivo la Coruña had gemanifesteerd. Daarvoor speelde de aanvaller achtereenvolgens voor Ajax, Liverpool, TSG 1899 Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa en Al-Ain.

In dienst van De Zwarte Adelaars van trainer Senol Günes kwam Babel tot 23 doelpunten en 11 assists in 70 officiële wedstrijden. Zijn waarschijnlijke nieuwe werkgever Flamengo leidt momenteel de dans in de Braziliaanse Série A, met 27 punten uit de eerste 12 competitieduels. De voorsprong op Atletico Mineiro en São Paulo bedraagt vier punten.