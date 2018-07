‘Kluivert maakt transfersom niet waar en mislukt bij AS Roma’

Justin Kluivert hield de supporters van Ajax maandenlang in spanning, maar hakte in juni de knoop door en besloot niet bij te tekenen in Amsterdam. In plaats daarvan vertrok de negentienjarige aanvaller voor 17,25 miljoen euro naar AS Roma. Niet iedereen is overtuigd dat Kluivert het in de Serie A gaat maken.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage van Voetbalzone gestemd worden op de poll Gaat Justin Kluivert slagen bij AS Roma? Er werden bijna 22.000 stemmen uitgebracht en 75 procent van de stemmers denkt niet dat Kluivert een overtuigende indruk gaat maken in het Stadio Olimpico. 25 procent van de respondenten lijkt te verwachten dat het talent zijn transfersom wél gaat waarmaken.

Kluivert tekende bij de club van trainer Eusebio Di Francesco een contract voor vijf seizoenen en de transfersom kan door variabelen nog oplopen tot 22,75 miljoen euro. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal lag bij Ajax nog voor één seizoen vast en gaat bij i Giallorossi naar verluidt anderhalf miljoen euro per jaar verdienen.

In een interview met de Volkskrant vertelde Kluivert kort voor zijn transfer dat hij de houding van de clubleiding van Ajax niet kon waarderen: “Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld (…) Door alle speculaties is de emmer vol geraakt. En ik maak de keuze, niet mijn moeder of mijn vader”, zo werd Kluivert geciteerd.